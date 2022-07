Bolsonaro recebe a cidadania honorária de Juiz de Fora: 'Sou mineiro, uai'

Charlles Evangelista, por sua vez, afirmou ter a certeza de que Bolsonaro é "o melhor presidente da história do Brasil".



"Não temos dúvida de que ele adotou Juiz de Fora como sua terra natal. Estava faltando a certidão de nascimento, que é o título de cidadão honorário", afirmou.



Viagem a Juiz de Fora: Bolsonaro está em solo juiz-forano desde o início da manhã de hoje. Ele foi recebido por apoiadores no Aeroclube da cidade e, depois, partiu em motociata rumo a um evento religioso. O último compromisso dele na cidade será, justamente, a visita à Santa Casa.



