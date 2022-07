Bolsonaro ganha as bênçãos de pastor ao chegar a Juiz de Fora

Juiz de Fora - O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou por volta das 9h desta sexta-feira (15/7) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ele está na cidade para visitar a Santa Casa de Misericórdia local, onde ficou internado em setembro de 2018, após levar uma facada. - O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou por volta das 9h desta sexta-feira (15/7) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ele está na cidade para visitar a Santa Casa de Misericórdia local, onde ficou internado em setembro de 2018, após levar uma facada.









Ao lado de apoiadores, como o senador Carlos Viana (PL), pré-candidato ao governo estadual, e do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que deseja tentar o Senado Federal, ele desembarcou sob os gritos de "mito".





Ele parou para conversar com os apoiadores que o saudavam e, logo depois, partiu em motociata rumo ao 2° Batalhão da Polícia Militar.

Segurança reforçada

Um forte esquema de proteção a Bolsonaro dá o tom do périplo dele por Juiz de Fora. Seguranças da presidência da República e policiais federais fizeram o monitoramento do entorno do aeroporto.





Para entrar no perímetro reservado aos que decidiram assistir à chegada de Bolsonaro, era preciso passar por detectores portáteis de metais. A Polícia Militar também engrossou a operação.





A motociata bolsonarista é escoltada por Policiais Rodoviários Federais. Em motos oficiais, eles vão à frente do comboio, junto com uma caminhonete lotada de seguranças.