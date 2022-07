Simpatizantes de Bolsonaro se concentram em aeroporto de JF

aguardam a chegada do Presidente em frente ao aeroporto de Juíz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se concentram nas imediações do Aeroclube de Juiz de Fora, na Zona da Mata, parar receber o presidente da República. Ele chega à cidade por volta das 9h desta sexta-feira (15/7), para visitar a Santa Casa de Misericórdia, onde ficou internado por algumas horas após ser alvo de um ataque a faca, em 2018. Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se concentram nas imediações do Aeroclube de Juiz de Fora, na Zona da Mata, parar receber o presidente da República. Ele chega à cidade por volta das 9h desta sexta-feira (15/7), para visitar a Santa Casa de Misericórdia, onde ficou internado por algumas horas após ser alvo de um ataque a faca, em 2018.





Do terminal aéreo, Bolsonaro seguirá em motociata rumo ao 2° Batalhão da Polícia Militar, que está perto da Igreja Betel, nas proximidades do Centro juiz-forano.





Lá, antes de ir à Santa Casa, Bolsonaro participa de um evento com pastores evangélicos. Ele deve deixar a cidade no início da tarde.





Apoiadores ensaiam gritos de apoio





Animados, vestidos com roupas nas cores verde e amarelo e portando bandeiras, eles gritam palavras de ordens como "Fora, esquerda, agora é a direita" e "Eu sou brasileiro, com muito orgulho e muito amor".





Bolsonaro estará em Juiz de Fora ao lado do senador Carlos Viana, pré-candidato do PL ao governo. Deputados da base aliada ao Palacio do Planalto também devem marcar presença.