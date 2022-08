Bolsonaro ironiza carta pela democracia e comemora baixa do diesel

Bolsonaro volta ironizar carta pela democracia (foto: Alan Santos/PR)





O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ironizar, nesta quinta-feira (11/8), a carta pela democracia e pelo estado de direito. Logo após a leitura do documento, o presidente afirmou que “aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil” citando a redução de R$ 0,22 do preço do litro do diesel nas distribuidoras.

“Hoje, aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro: a Petrobrás reduziu, mais uma vez, o preço do diesel”, postou Bolsonaro. “A redução representa queda de R$ 0,22 por litro. O presente mês acumula redução de R$ 0,42 por litro de diesel. Já estamos entre os países com o menor preço médio de combustíveis do mundo, no cenário atual.”

Bolsonaro não citou a carta, mas essa não é a primeira vez que ele ironiza o documento.

Nas últimas semanas, o chefe do Executivo chamou o texto de “cartinha”. Em outro momento, ele disse que "nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia".