Ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello anuncia voto em Bolsonaro contra Lula

Marco Aurélio foi indicado para ocupar a vaga no Supremo em 1990 pelo primo e então presidente Fernando Collor de Mello, hoje aliado de Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução)





Marco Aurélio Mello disse não ser “ bolsonarista ”. Para ele, Lula ficou muito tempo no poder.





“Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente e praticamente deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma Rousseff [PT]. Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista”, disse em entrevista ao UOL.





No primeiro turno, o ex-ministro declarou voto em Ciro Gomes (PDT). “Reconheço que ninguém conhece mais o Brasil do que Ciro Gomes. Ele, às vezes, é um pouco açodado na fala, […], mas, paciência, creio que é um bom perfil”, disse.





O ex-ministro do STF foi indicado para ocupar a vaga no Supremo em 1990 pelo primo e então presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador pelo PTB-AL e atualmente aliado de Jair Bolsonaro.





O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou, nesta quinta-feira (11/8), que votaria no presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).