David Miranda, deputado federal do RJ, está internado em estado grave

David Miranda (PDT-RJ) está internado com infecção gastrointestinal (foto: Redes sociais/reprodução) O deputado federal pelo Rio de Janeiro David Miranda (PDT-RJ) está internado em estado grave devido a uma infecção gastrointestinal. Ele está na UTI desde sábado (6/8), com pioras sequenciais no quadro, segundo o relato em redes sociais do seu esposo, o jornalista Glenn Greenwald.





Atualização sobre a situação do David:



David continua na UTI em estado grave, mas as últimas horas mostraram os primeiros sinais de melhoria no quadro dele, o que nos deixa mais otimistas. Nossa família agradece muito todas as mensagens de carinho e apoio. Estamos juntos. pic.twitter.com/2N1n7QOCkM %u2014 Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 10, 2022





“Hoje foi o primeiro dia que as coisas pararam de piorar. Na realidade, os exames estão mostrando um pouco de melhora, o que está dando uma certa forma de esperança e otimismo que ele está conseguindo resistir aos problemas”, contou Glenn Greenwald em um vídeo.





No domingo (7/8), já internado, David Miranda gravou um vídeo direto do hospital se lamentando e justificando sua ausência na Parada LGBTQIA+ de Niterói (RJ).





“Eu estava bem animado para estar com vocês, mas terão outras paradas. A gente vai celebrar a nossa orientação sexual, nossa identidade de gênero e a nossa felicidade de resistir no país que mais mata LGBTQIA no mundo!”.