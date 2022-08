João Santana, marqueteiro de Ciro Gomes, sofre princípio de AVC

Marqueteiro da campanha de Ciro Gomes (PDT) tem princípio de AVC (foto: Reprodução)

Meu amigo João Santana teve um princípio de AVC, mas, como grande guerreiro que é, já superou o susto. Mesmo do hospital não parou um minuto e nos mandou este humorado vídeo. Ele segue conosco firme e forte na batalha pelo Brasil! pic.twitter.com/yq5ghtfZ8T %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) August 10, 2022

Responsável pelo marketing da campanha do candidato Ciro Gomes (PDT) ao Palácio do Planalto, João Santana foi internado nesta terça-feira (10/8) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após um princípio de acidente vascular cerebral (AVC).João Santana passa bem e não apresenta sequelas, segue em observação e deve ter alta nos próximos dias. Ele segue coordenando as atividades da campanha peedetista.Em nota, divulgada pelo presidenciável, João Santana agredece as mensagens de carinho.