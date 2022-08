Ciro: 'Sou grosseiro com genocidas e corruptos' como Bolsonaro

"Tá com medo da minha grosseria? Eu não sou grosseiro com todo mundo não, Eu sou só grosseiro com genocidas e corruptos como você", disse o presidenciável, dirigindo-se ao atual presidente. "Você superfaturava o dinheiro da gasolina do seu gabinete. Você usou o dinheiro do seu gabinete para contratar funcionário fantasma e botar o dinheiro no bolso. Você usou os seus sócios nas milícias do Rio de Janeiro, o [Fabrício] Queiroz, etc. etc., para corromper seus filhos e suas esposas", completou Ciro. Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE! Siga o Portal UAI nas redes sociais: Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/ Twitter - https://twitter.com/em_com #Ciro #PDT #Bolsonaro" />

O ex-governador do Ceará divulgou vídeo em suas redes sociais no qual reage à participação de Bolsonaro no podcast Flow da última segunda-feira (8).

"Tá com medo da minha grosseria? Eu não sou grosseiro com todo mundo não, Eu sou só grosseiro com genocidas e corruptos como você", disse o presidenciável, dirigindo-se ao atual presidente.



A reposta ocorreu após fala de Bolsonaro no podcast Flow. Questionado se estaria fugindo dos debates com o pedetista, o presidente respondeu que "Ciro é um cara que fica me chamando de ladrão, corrupto. Só não me chamou de outras coisas mais né? O cara é autoritário. É um cara que tem uma certa inteligência, mas não sabe usar. O que é debate? É xingar o outro? É atacar?", afirmou o presidente.

"Bolsonaro, debate é debate. Primeiro, eu quero agradecer você reconhecer uma certa inteligência em mim. Eu, infelizmente, não posso lhe retribuir esse reconhecimento", rebateu Ciro. "Se nós denunciamos o mensalão, que era a institucionalização da corrupção no governo do Lula e do PT, você institucionalizou a mais chocante corrupção da história do Brasil com o orçamento secreto, a emenda do relator", completou.