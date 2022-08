Bolsonaro é candidato com maior rejeição, seguido por Ciro Gomes

Bolsonaro é o candidato com maior rejeição, seguido por Ciro e Lula (foto: EVARISTO SA / AFP e Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Leia: Aprovação do governo Bolsonaro cresce, segundo BTG Bolsonaro (PL) continua sendo o candidato com maior índice de rejeição, seguido de Ciro Gomes (PDT), e de Lula (PT). Segundo a pesquisa da BTG divulgada nesta segunda-feira (8/8), 53% das pessoas não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum.





Entre o potencial de voto, 32% afirmam que Lula é o único em que votariam, enquanto 27% dizem que Bolsonaro é o único candidato possível.





Foram entrevistadas 2 mil pessoas em todo o país entre sexta-feira (5/8) e domingo (7/8), e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número BR-08028/2022.

Intenções de voto

No primeiro turno, Bolsonaro (PL) tem 34% de intenções de voto, contra 41% de Lula (PT), segundo a pesquisa divulgada hoje . A diferença, que era de 13 pontos percentuais em 25 de julho, caiu para 7.





Ciro Gomes (PDT) caiu de 9% para 7% e Simone Tebet (MDB) saiu de 2% para 3%.





Na pesquisa espontânea, o candidato petista tem 38% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Ciro tem 3%, enquanto Simone Tebet tem 1%.





Em um possível segundo turno, a diferença entre os pontos percentuais dos líderes da pesquisa caiu, mas Lula continua vencendo Bolsonaro com folga. O petista tem 51% das intenções de voto, frente a 39% do atual presidente. Em 25 de julho, eram 54% contra 36%.