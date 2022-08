Candidatos atacam governo e ausência de Romeu Zema no primeiro debate

Romeu Zema (Novo) falta ao primeiro debate televisivo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O primeiro bloco do debate da Band para o governo de Minas Gerais, neste domingo (7/8), foi recheado de ataques à gestão e à ausência do atual governador Romeu Zema (Novo) Alexandre Kalil (PSD) criticou a forma como o governador tratou a segurança pública. Ele disse que Zema não cumpriu a promessa de aumentar o salário de policiais civis e militares."O que temos é gente ausente, sempre ausente", provocou o ex-prefeito de Belo Horizonte.Carlos Viana (PL) também lamentou que o candidato do partido Novo não tenha ido ao debate prestar esclarecimentos sobre o aumento da dívida em 12%. "Nós somos um estado falido".A candidata Lorene Figueiredo (PSOL) foi outra que questionou a ausência de Zema."Ele escolheu deixar 4,5 milhões de pessoas passando fome para dar isenção aos super-ricos, milionários. Não dá para viver em um Estado em que uma criança liga para a Polícia Militar para dizer que está passando fome", declarou a psolista.Marcus Pestana (PSDB) afirmou que o estado carece de políticas afirmativas e disse que o debate é um direito da população conhecer as propostas e ideias dos candidatos.