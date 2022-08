Zema não participa de primeiro debate na televisão

Romeu Zema (Novo) não participa do primeiro debate por conta de um problema de saúde (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), desistiu de participar do primeiro debate na televisão, neste domingo (7/8), na Band Minas.

"Por ainda não me sentir totalmente recuperado da indisposição que tive nessa semana, que me impediu de realizar as agendas desde a última terça-feira, não será possível a participação", anunciou o candidato por meio de nota.

Quatro candidatos ao governo de Minas estarão presentes: Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB).



O debate começa às 21h.