Mourão alega 'erro de preenchimento' mudança de indígena para branco no TSE

Em 2018, ao concorrer à vice-Presidência, o general se autodeclarou 'indígena' (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), alegou nesta quinta-feira (11/8) que a mudança de raça de “indígena” para “branco” nos registros de candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi um "erro de preenchimento".









"Sou descendente de índios, sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático", manifestou Mourão por meio do Twitter.

