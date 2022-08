Paulo Brant sobre exonerações feitas por Zema: 'Ato mesquinho e truculento'

Para Paulo Brant, com a decisão, Zema ameaça seu direito de cidadão de participar das próximas eleições. (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)





Para Paulo Brant, a decisão do governador é um “ato mesquinho e truculento, incompatível com a lealdade e o respeito que sempre pautou o nosso relacionamento”.





“O Governador tentou me atingir, mas não conseguiu. Atingiu, de um lado, a vida pessoal de 23 servidores, que nos últimos três anos e meio trabalharam com dignidade e competência, a serviço do governo, apartidariamente. De outro, atingiu, mais uma vez, as tradições, os ritos e os valores sublimes da política mineira, num gesto inédito e que nos envergonha”, afirmou em nota enviada à imprensa.





Ainda para o atual vice de Zema, a decisão do governador, a qual ele classificou como “lamentável”, transgride frontalmente três princípios basilares da democracia:"a impessoalidade na gestão pública, da separação rigorosa dos interesses partidários na condução das questões de Estado; a pluralidade das ideias e da aceitação das divergências como algo essencial à vida em sociedade; e a desconsideração de que a Vice-Governadoria é uma Instituição de Estado, e que o Vice-Governador foi eleito pela população de Minas Gerais, diplomado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e empossado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.









“Estou decepcionado, mas determinado a continuar servindo a Minas Gerais como venho fazendo ao longo de toda minha vida, e defendendo aquilo que considero o melhor para os mineiros. Afinal, como dizia o poeta: “Minas Gerais nunca deixará de ser o altar de homens livres.” Para Paulo Brant, com a decisão, Zema ameaça seu direito de cidadão de participar das próximas eleições. “Estou decepcionado, mas determinado a continuar servindo a Minas Gerais como venho fazendo ao longo de toda minha vida, e defendendo aquilo que considero o melhor para os mineiros. Afinal, como dizia o poeta: “Minas Gerais nunca deixará de ser o altar de homens livres.”





Entenda





Mais cedo, nesta quinta-feira (11/8), Zema exonerou 23 servidores do gabinete do vice-governador. Restaram apenas três servidores no gabinete. Dois deles são concursados e um é uma indicação do partido Novo.









Em nota, o governo de Minas Gerais afirmou que as exonerações “são de pessoas que ocupavam cargos de confiança do Governador do Estado de Minas”. “Em respeito ao vice-governador Paulo Brant, o Governo o comunicou com antecedência, antes da publicação.”





O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), repudiou a ação do governador Romeu Zema (Novo) que exonerou 22 servidores do seu gabinete.Ação aconteceu depois que Brant aceitou ser vice na chapa tucana, junto com o candidato ao governo Marcus Pestana (PSDB). Zema é candidato à reeleição.