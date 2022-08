PSDB confirma Paulo Brant, vice de Zema, como parceiro de Pestana em MG

Paulo Brant, vice-governador mineiro, vai disputar a eleição estadual deste ano ao lado de Marcus Pestana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Pestana é palanque para Ciro em Minas

O PSDB anunciou, nesta segunda-feira (8/8), que Paulo Brant, vice-governador de Minas Gerais, vai concorrer à reeleição, mas por meio da chapa liderada pelo também tucano Marcus Pestana. Brant já sabia que não disputaria a eleição ao lado de Romeu Zema (Novo), que escolheu Mateus Simões, também do Novo, para acompanhá-lo nas urnas."Fiquei muito honrado (com o convite para ser vice). Espero contribuir com minha experiência, ideias e coerência", disse Brant.O deputado federal Paulo Abi-Ackel, presidente do PSDB mineiro, chamou Brant de "unanimidade" entre os tucanos.A escolha também foi bem vista por Pestana. "Os desafios são tão grandes que temos de pensar em um nome que agregue e sinalize a Minas a seriedade de nosso programa de governo", afirmou.Antes de ser eleito vice-governador, Brant ensaiou uma candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte em 2016. À época no PSB, ele era o preferido do então prefeito pessebista Marcio Lacerda para sucedê-lo. Ele, porém, acabou preterido por Délio Malheiros (PSD).Após flertes com o MDB e Simone Tebet, o PSDB mineiro acertou aliança com o PDT . Assim, Pestana será o palanque do presidenciável pedetista Ciro Gomes. Os trabalhistas indicaram Bruno Miranda, vereador de Belo Horizonte, para concorrer ao Senado Federal pela chapa Além de PDT e PSDB, a coalizão terá o Cidadania, que forma uma federação partidária com os tucanos. No modelo, os partidos que se unem precisam agir como se fossem uma só legenda.O Cidadania, contudo, queria apoiar oficialmente a reeleição de Zema. A legenda, inclusive, chegou a ser sondada para indicar o jornalista Eduardo Costa para a vaga de vice na chapa do governador.Dono de oito dos 11 assentos na direção da federação, no entanto, o PSDB resolveu manter Pestana no páreo. A decisão gerou desconforto no Cidadania, que vai apoiar informalmente a campanha de Zema , embora tenha de entregar seu tempo de rádio e TV à candidatura tucana.