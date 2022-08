Distribuição gratuita de absorventes em escolas de BH é aprovada na Câmara

Câmara de BH aprova em 2° turno PL para distribuição de absorventes nas escolas da rede municipal (foto: Agência Brasil) De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), estima-se que uma a cada quatro jovens já faltou à escola por não ter acesso a absorventes. Com isso, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em 2° turno, nesta quinta-feira (11/8), o Projeto de Lei (PL) que garante a distribuição dos itens fundamentais para a saúda da mulhe na rede pública de ensino da capital mineira.









“Em janeiro de 2020 apresentei ao então prefeito Alexandre Kalil o tema da dignidade menstrual . Ele se sensibilizou e pediu para que eu construísse essa política com as secretarias de governo”, contou.

Ela ressaltou que o gasto para o município era um valor pequeno em comparação ao bem que a política pública poderia fazer a todas as meninas que necessitam do item. “A distribuição gratuita de absorventes para todas as estudantes da capital representaria 0,012% do orçamento da educação - valor minúsculo comparado à importância dessa política pública”, escreveu.





Logo depois, a parlamentar disse também que o tema foi debatido nos conselhos municipais, que também foram favoráveis. “Em seguida, criamos com a prefeitura um questionário que foi apresentado às escolas do município, perguntando se a comunidade escolar era favorável à distribuição de absorventes. Perguntamos também outras questões ligadas à dignidade menstrual”, disse.

“Após ouvir escolas, conselhos municipais e economistas,entrei em contato com a Secretaria de educação de São Paulo para entender como o programa de dignidade menstrual foi construído por lá. Depois desses acúmulos, construímos o PL de dignidade menstrual que foi hoje aprovado em 2º turno”, concluiu.





Após a votação de hoje, o projeto seguirá para ser sancionado pelo Executivo municipal.