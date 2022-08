Pesquisa Genial/Quaest: Zema tem 46% contra 24% de Kalil

Zema lidera pesquisa com vantagem de 22 pontos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press/Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Nova pesquisa do Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12/8), aponta que o governador Romeu Zema (Novo) tem 46% das intenções de voto na disputa para governador do estado de Minas. Em seguida, vem o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 24%.









No último levantamento, divulgado no dia 22 de julho, Zema aparecia com 44% das intenções de voto. Já Kalil, 26%. Carlos Viana cresceu de 2% para 6%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Romeu Zema (Novo): 46%

Alexandre Kalil (PSD): 24%

Carlos Viana (PL): 6%

Vanessa Portugal (PSTU): 2%

Marcus Pestana (PSDB): 1%

Lorene Figueiredo (PSOL): 1%









O levantamento foi realizado entre os dias 6 a 9 de agosto e contou com 2.000 entrevistados com 16 anos ou mais em Minas Gerais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número MG-09990/2022 e BR-08299/2022.