Bolsonaro nomeia desembargadores para o recém-criado TRF-6, em BH

O recém criado Tribunal Regional Federal da 6ª Região no prédio da Justiça Federal no bairro Santo Agostinho (foto: Reprodução/Google StreetView)

Confira a lista completa:

O presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou os desembargadores que irão atuar no recém-criado Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), sediado em Belo Horizonte, com inauguração prevista para 19 de agosto.Ao todo, 18 desembargadores vão compor o TRF-6. Dezessete desses nomes foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (11/8), a única exceção é o da desembargadora Mônica Siguentes, que havia pedido transferência do TRF-1.Entre os indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB/MG), o presidente escolheu os advogados Gregore Moreira de Moura e Flávio Boson. Já da lista enviada pelo Ministério Público Federal (MPF), Bolsonaro selecionou Edilson Vitorelli e Álvaro Ricardo de Souza Cruz. PSeis juízes foram nomeados por critério de merecimento. São eles Klaus Kuschel, André Prado de Vasconcelos, Simone dos Santos Lemos Fernandes, Luciana Pinheiro Costa, Pedro Felipe de Oliveira Santos e Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes.Outros sete magistrados do TRF-1 foram promovidos por tempo de carreira, sendo eles Vallisney de Souza Oliveira, Ricardo machado Rabelo, Lincoln Rodrigues de Faria, Marcelo Dolzany da Costa, Rubens Rollo D'Oliveira, Evandro Reimão dos Reis e Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho.A criação do tribunal foi amplamente comemorada no meio jurídico mineiro. Juristas estimam que o tempo de tramitação de processos na Justiça Federal em Minas e em mais 13 unidades da federação será reduzido pela metade



Nomeados da lista da OAB-MG:

Flávio Boson Gambogi

Gregore Moreira de Moura



Nomeados da lista do MPF:

Álvaro Ricardo de Souza Cruz.

Edilson Vitorelli Diniz Lima



Nomeados pelo critério de merecimento:

André Prado de Vasconcelos

Klaus Kuschel

Luciana Pinheiro Costa

Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes

Pedro Felipe de Oliveira Santos

Simone dos Santos Lemos Fernandes



Nomeados pelo critério de antiguidade:

Evandro Reimão dos Reis

Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho

Lincoln Rodrigues de Faria

Marcelo Dolzany da Costa

Ricardo Machado Rabelo

Rubens Rollo D'Oliveira

Vallisney de Souza Oliveira



Transferência do TRF-1:

Mônica Sifuentes



O que julga um TRF?

Segundo o presidente do TJMG, Gilson Soares Leme, aos Tribunais Regionais Federais compete processar e julgar todas as causas em que a União está direta ou indiretamente envolvida, conforme o Artigo 109 da Constituição Federal.





"Estão enquadradas neste grupo ações relativas à Previdência Social, ações envolvendo dois estados, como a Tragédia de Mariana, e crimes de âmbito federal", esclarece Leme.





Cada Tribunal Regional Federal cuida dos seguintes estados brasileiros:





TRF-1





Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Amapá

Pará

Mato Grosso

Tocantins

Maranhão

Piauí

Bahia

Goiás

Distrito Federal





TRF-2:

Rio de Janeiro

Espírito Santo





TRF3:

São Paulo

Mato Grosso do Sul





TRF4:

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul





TRF5:

Rio Grande do Norte

Paraíba

Ceará

Pernambuco

Alagoas

Sergipe





TRF-6: