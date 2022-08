Bolsonaro sobre Lula assinar carta pela democracia: 'Dizer que é bom moço'

Alguns dos principais candidatos à Presidência também assinaram o documento, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Felipe D'Avila (Novo). Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff também apoiaram.

Bolsonaro aproveitou para ressaltar que o partido de seu principal concorrente às eleições deste ano deixou de assinar a Constituição, em 1988.

“Então vamos lá… já que o símbolo máximo do PT (Lula) assinou a carta, juntamente com sua jovem esposa (Janja) , eu pergunto: o PT assinou a Constituição em 88? O pessoal faz uma ronda agora sobre ‘Carta à Democracia’ para tentar me atingir. Mas a bancada do PT não assinou a Constituição. Agora querem assinar essa ‘cartinha’?”, declarou.