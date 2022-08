Silveira lidera pesquisa para Senado quando nome é associado a Lula e Kalil

Com o apoio de Lula e Kalil, Alexandre Silveira lidera corrida para o Senado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Pesquisa de intenção de voto para o Senado, realizada peloe divulgada com exclusividade pelo, mostra que o senador Alexandre Silveira (PSD), candidato à reeleição, assume a liderança da disputa quando o seu nome é associado aos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governo Alexandre Kalil (PSD).Com apoio de Lula e Kalil, seus aliados, Silveira tem 28,1% das intenções de voto – mais de 10 pontos à frente do segundo colocado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), que tem 18%, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do também candidato ao Palácio Tiradentes, Carlos Viana (PL). O deputado federal Marcelo Aro (PP), apoiado pelo atual governador Romeu Zema (Novo), aparece em terceiro com 9,4%, segundo o levantamento.A polarização nacional entre os presidenciáveis Lula e Jair Bolsonaro deve refletir nas eleições mineiras, inclusive na disputa para o Senado, afirmou o diretor executivo do, Domilson Coelho. "A polarização nacional deve ocorrer em Minas Gerais também, com os presidenciáveis se envolvendo nas candidaturas regionais", afirmou.Em outro cenário da pesquisa, quando os entrevistados são estimulados a responder em quem votariam, independentemente dos apoios políticos, Cleitinho tem 16,1% dos votos, enquanto Silveira tem 12%. Com esses números, os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Em seguida aparecem o deputado Marcelo Aro (PP), com 3,3%; Sara Azevedo (Psol), com 3,1%; pastor Altamiro Tavares (PTB), com 2,9%; Bruno Miranda (PDT), com 2,1%; Irani Gomes (PRTB), com 0,9%; e a servidora pública aposentada Dirlene Marques (PSTU), com 0,6%. Os que ainda não decidiram em quem irão votar são 45,2%.Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não são informados dos nomes dos candidatos, o número de indecisos foi maior que todos os outros candidatos, com 67,5%. A "segunda colocação" ficou com o deputado estadual Cleitinho, que foi lembrado por 8,3%, e com Silveira, que teve 5,1%. Também na espontânea eles estão tecnicamente empatados.É natural que o número de indecisos seja alto, segundo Domilson, devido ao nível de desconhecimento dos eleitores sobre os candidatos. "A disputa começa agora com uma maior exposição dos candidatos. A cada eleição que passa, as pessoas deixam para definir o voto mais próximo do dia do pleito, isso quando não decidem no próprio dia", disse.O nível de confiança dos resultados vistos na pesquisa F5/EM é de 95%. Para a obtenção dos números, foram feitas 1.625 entrevistas presenciais entre os dias 15 e 18 de agosto. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04382/2022 e BR-08433/2022.