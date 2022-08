Disputa no Senado: veja quem são os candidatos de Minas

Candidatos mineiros disputam vaga no Senado; mandato vai até 2030 (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



Minas Gerais terá nove candidatos ao Senado nas eleições de 2022. O único que ocupou o cargo é Alexandre Silveira (PSD), que foi suplente de Antônio Anastasia em 2014 e herdou o posto após o ex-governador de Minas assumir vaga como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em 2022, o pleito também será composto por outras figuras já presentes em cargos no Legislativo, como o deputado federal Marcelo Aro (PP), o deputado estadual Cleitinho (PSC) e o vereador de Belo Horizonte Bruno Miranda (PDT).

Também estão na luta por uma das vagas de Minas a servidora pública aposentada Dirlene Marques (PSTU), o sindicalista Irani Gomes (PRTB), o pastor Altamiro Tavares (PTB), a professora Sara Azevedo (Psol) e Naomi de Almeida (PCO).

Os estados vão escolher um senador neste ano do total de três representantes em cada unidade federativa. Além de Silveira, Minas Gerais conta com o atual presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), e com Carlos Viana (PL), que disputa neste ano o governo do estado.

Confira os candidatos aos cargos políticos em Minas e seus números na urna Os senadores possuem mandatos de oito anos. As eleições para os integrantes da Casa revezam entre um e dois eleitos a cada pleito geral.

Conheça os candidatos:

ALEXANDRE SILVEIRA (PSD)

Nascimento: 15/7/1970, em Belo Horizonte (MG)

Ocupação: Empresário

Estado civil: Casado

Escolaridade: Superior completo

Coligação/federação: Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do B/PV) / PSD / PSB

Bens declarados: R$8.595.061,07

Suplentes: Cida Lima (PT) e Virgílio Guimarães (PT)





Formado em Direito pela Fundação Educacional Monsenhor Messias, Silveira assumiu mandato como senador em fevereiro deste ano, mas havia exercido mandato como deputado federal em 2006 e 2010. Ele já atuou como delegado de Polícia e como diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O candidato tenta se apoiar na imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, para buscar votos em todo o estado.





BRUNO MIRANDA (PDT)

Nascimento: 26/10/1979, em Belo Horizonte (MG)

Ocupação: vereador de BH e cirurgião-dentista

Estado civil: casado

Escolaridade: Superior completo

Coligação/federação: Federação PSDB/Cidadania/PDT

Bens declarados: R$ 450.000,00

Suplentes: Ivayr Sovalheiro (PDT) e Henrique Braga (PSDB)





Eleito com 5.178 votos para o primeiro mandato de vereador em Belo Horizonte, o cirurgião-dentista, professor de História e servidor público estadual atuou como secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico. Trabalhou também para a criação do Conselho Municipal do Trabalho e Emprego e apoiou a Economia Popular Solidária, além de estar à frente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

CLEITINHO (PSC)

Nascimento: 15/4/1982, em Divinópolis (MG)

Ocupação: deputado

Estado civil: casado

Escolaridade: Ensino Médio completo

Coligação/federação: -

Bens declarados: R$ 544.570,76

Suplentes: Adhemar (PSC) e Alex Diniz (PSC)





Cleitinho venceu as eleições e tornou-se deputado estadual em 2018 pelo PPS, com um total de mais de 115 mil votos. Depois de sair do PPS, passou pelo Cidadania e depois se filiou ao PSC para ser candidato ao senado. Ele já declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro e disse que vai acompanhá-lo nas viagens pelo interior de Minas.



DIRLENE MARQUES (PSTU)

Nascimento: 11/11/1946, em Quartel Geral (MG)

Ocupação: servidora pública aposentada

Estado civil: casada

Escolaridade: Superior completo

Coligação/federação: -

Bens declarados: R$ 280.098,82

Suplentes: Adhemar (PSC) e Alex Diniz (PSC)





Dirlene Marques foi professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tem mestrado em Ciência Política. Ela disputou a eleição para governador em 2018, obtendo 133.185 votos e terminando na quinta posição. Atua fortemente na busca pela igualdade de gênero e promete nomear as mulheres em metade do secretariado caso seja eleita.





IRANI GOMES (PRTB)

Nascimento: 11/5/1974, em Belo Horizonte (MG)

Ocupação: sindicalista

Estado civil: casado

Escolaridade: Ensino Médio completo

Coligação/federação: -

Bens declarados: R$ 280.098,82

Suplentes: Petrônio (PRTB) e Oseas Soares (PRTB)





Filiado desde abril no PRTB, Irani exerce atualmente a função de presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis de Minas Gerais (Sinditanque-MG). Ele ganhou notoriedade em 2018 durante a greve dos caminhoneiros, que parou o país inteiro, e foi escolhido pela direção nacional do partido para tentar a eleição para o Senado.

MARCELO ARO (PP)

Nascimento: 12/6/1987, em Belo Horizonte (MG)

Ocupação: deputado federal

Estado civil: casado

Escolaridade: Superior completo

Coligação/federação: Novo / MDB / Solidariedade/ Patriota/ Aavante/ PMN / DC / PP / Pode / Agir

Bens declarados: R$ 4.834.449,10

Suplentes: Teteco (MDB) e Camila Soares (Avante)





Marcelo Aro entrou para a vida pública em 2012, quando se elegeu vereador em Belo Horizonte. Foi eleito deputado federal em 2014, com 87.113 votos, e depois se reelegeu para o segundo mandato em 2018. Além de parlamentar, Aro exerce o cargo de diretor de Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é vice-presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF).





NAOMI COURA (PCO)





Nascimento: 12/6/1982, em Belo Horizonte (MG)

Ocupação: outros

Estado civil: solteiro

Escolaridade: Superior completo

Coligação/federação: -

Bens declarados: não divulgou

Suplentes: Antônio Barnabé (PCO) e Dalila de Almeida (PCO)





Natural de Belo Horizonte, Naomi de Almeida disputa pela primeira vez o Senado pelo PCO. Atua como professor de Ensino Médio desde 2009 e atua em várias causas ligadas à educação. Naomi não declarou patrimônio em seu registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PASTOR ALTAMIRO ALVES (PTB)

Nascimento: 1/5/1953, em Frei Inocêncio (MG)

Ocupação: outros

Estado civil: casado

Escolaridade: Ensino Médio completo

Coligação/federação: -

Bens declarados: R$ 1.080.000,00

Suplentes: Júlio Hubner (PTB) e Leonardo Soltz (PTB)





Natural de Frei Inocêncio-MG, o pastor tem 69 anos e se candidata pela primeirea vez a um cargo público. Desde a década de 1960, mora em Belo Horizonte, onde começou a trabalhar como camelô e depois foi cobrador e motorista de ônibus. Desde 1981, se tornou pastor e atualmente atua na Igreja Batista da Lagoinha.

SARA AZEVEDO (Psol)

Nascimento: 25/5/1985, em Belém (PA)

Ocupação: professora

Estado civil: casada

Escolaridade: Ensino Médio completo

Coligação/federação: Federação Psol/Rede

Bens declarados: R$ 45.609,00

Suplentes: Artur Duarte (Psol) e Manoel Cipriano (Psol)





Sara Azevedo é professora da rede pública e é militante da causa feminina e LGBT. Natural de Belém (PA), vai para a terceira disputa eleitoral. Em 2018, ela compôs chapa com Dirlene Marques (então Psol, hoje PSTU) como candidata a vice-governadora de Minas, enquanto Dirlene encabeçava a corrida para governadora. Em 2020, tentou vaga de vereadora de Belo Horizonte.