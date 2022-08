Apenas 12 senadores vão concorrer à reeleição nas eleições; veja lista

Alexandre Silveira (PSD) é um dos candidatos à reeleição ao Senado por Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Somente 12 senadores concorrem à reeleição em outubro. Com 27 das 81 cadeiras em disputa, o Senado Federal vai receber novos nomes com as eleições deste ano. Dos senadores em fim de mandato, iniciados em 2015, oito não vão disputar nenhum cargo. Outros sete vão concorrer a cargos na Câmara dos Deputados, governos estaduais, suplência ao Senado e até à Presidência, caso da senadora Simone Tebet (MDB).

Nomes tradicionais da política brasileira, os senadores José Serra (PSDB-SP), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Fernando Collor (PTB-AL) também se despedem da Casa Legislativa. Serra vai tentar uma cadeira na Câmara dos Deputados, puxando votos para o PSDB. Já Collor se candidatou ao governo de Alagoas.





Tasso Jereissati, que tem 36 anos de carreira política, vai se aposentar. Ele chegou a ser convidado para disputar a reeleição na chapa liderada por Roberto Cláudio (PDT) e também foi chamado para ser candidato à vice-presidência na chapa de Simone Tebet, mas negou ambas propostas.





Fernando Bezerra Coelho, que foi líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Senado, decidiu não concorrer a mais quatro anos de mandato para apoiar a candidatura do filho, Miguel Coelho (União Brasil), ao Governo de Pernambuco.





Senadores que concorrem à reeleição: