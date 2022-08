Avante e MDB ficam com as suplências de Marcelo Aro, nome de Zema ao Senado

Marcelo Aro (foto) será o candidato de Zema ao Senado Federal (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Pastor do PTB é o primeiro candidato registrado

Os suplentes do deputado federal Marcelo Aro (PP), candidato ao Senado com o apoio de Romeu Zema (Novo), serão indicados por Avante e MDB, que compõem a campanha à reeleição do governador mineiro. A primeira suplência fica com o Avante, que escolheu a advogada Camila Soares para o posto; na segunda reserva, estará o emedebista Gil Antônio Diniz, o Teteco, que atua como vereador em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A função de suplente foi atribuída a Camila e a Teteco nas atas enviadas por Avante e PP à Justiça Eleitoral. Os documentos detalham as decisões tomadas pelos partidos durante o período de convenções partidárias, que terminou no último dia 5. Os suplentes foram oficialmente definidos no último dia do prazo.Uma ala do MDB defendia a candidatura própria ao Senado por meio de Paulo Piau, ex-prefeito de Uberaba, no Triângulo. Arcanjo Pimenta, outro integrante do partido, também chegou a ser cotado. A costura em torno de Zema e Aro, no entanto, brecou a hipótese A chapa de Aro e Zema, batizada de "Minas nos Trilhos", terá, ainda, os apoios de partidos como Solidariedade, Patriota, Podemos e PMN.Os senadores têm mandato de oito anos e, por isso, precisam nomear dois reservas - que assumem o mandato se necessário for.No fim do mês passado, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, apontou que Marcelo Aro tem 1,7% das intenções de voto. Mesmo quando tem o nome associado a Zema, ele permanece com o mesmo índice.Os líderes do cenário sem apoios são Cleitinho Azevedo, do PSC, com 12,7%, e Alexandre Silveira, do PSD, com 9,2% . O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022.A sondagem ainda considerava a pré-candidatura de Marcelo Álvaro Antônio (PL), que desistiu da empreitada e passou a pleitear a renovação de seu mandato como deputado federal.O sistema DivulgaCand, onde o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compila as candidaturas, só recebeu, até agora, o pedido de registro de uma chapa majoritária vinda de Minas Gerais. Trata-se da candidatura ao Senado do pastor Altamiro Alves, que vai concorrer pelo PTB.Bolsonarista, ele se apresenta nas redes sociais com o lema "Deus, pátria, família, vida e liberdade".