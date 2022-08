Bilac e Alberto Pinto Coelho vão coordenar a campanha de Silveira em MG

Alexandre Silveira (de camisa lisa) terá o apoio de deputados do União Brasil na disputa pelo Senado (foto: Imprensa/Alexandre Silveira)

Os termos da aliança União-Silveira

Senador lidera com o apoio de Lula

O deputado federal Bilac Pinto, do União Brasil, e o ex-governador Alberto Pinto Coelho vão coordenar a parte política da campanha à reeleição do senador Alexandre Silveira (PSD). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (8/8).Mais cedo, o União Brasil anunciou que vai ficar neutro durante o primeiro turno da disputa pelo governo mineiro . Paralelamente, lideranças da sigla, como Bilac, o presidente estadual Marcelo Freitas e o deputado federal Rodrigo de Castro, eram simpáticos ao apoio a Silveira.Por causa da neutralidade, o endosso do União Brasil a Silveira terá de ser informal. No início de junho, Rodrigo de Castro levou prefeitos a Belo Horizonte para um encontro com Luciano Bivar, presidente nacional do partido. Durante a reunião, foram feitas falas em apoio à reeleição do senador do PSD Bivar, inclusive, chegou a alinhar um acordo para apoiar Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo mineiro, o que permitira ao União estar formalmente na coligação que sustenta Silveira. À época, uma das ideias para atrair o partido ao grupo foi oferecer uma das suplências do senador.As tratativas, porém, não avançaram, e o caminho escolhido pelo União foi não compor nenhuma coligação. Houve, ainda, conversas com Romeu Zema (Novo), Marcus Pestana (PSDB) e Carlos Viana (PL), que desejava ter Bilac Pinto como vice No fim de julho, uma pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo EM, apontou que Silveira tem 9,2% das intenções de voto, ante 12,7% do deputado estadual Cleitinho Azevedo, pré-candidato do PSC.Quando tem o nome associado a Lula e Kalil, no entanto, o parlamentar do PSD toma a ponta e fica com 26,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022