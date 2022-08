Zema se reúne com Fux em Brasília após retomar agendas externas

Fux e Zema em maio deste ano, durante o 1° Congresso de Direito Empresarial, em BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



O encontro em Brasília com Luiz Fux, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), é às 15h de hoje, um dia depois de Zema retomar as agendas externas por indisposição. O governador Romeu Zema retoma nesta terça-feira (8/8) a negociação sobre a repactuação do Acordo do Rio Doce - relativo ao rompimento de barragem de rejeitos minerais na cidade de Mariana, em novembro de 2015.O encontro em Brasília com Luiz Fux, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), é às 15h de hoje, um dia depois de Zema retomar as agendas externas por indisposição.









Ontem, Zema retomou os compromissos externos com evento em Patrocínio, cidade mineira da Região do Alto Paranaíba. No início da tarde, ele visitou o Hospital Santa Casa de Patrocínio. Depois, foi ao Núcleo Cooxupé e, por fim, já de noite, reuniu-se com a Associação Comercial de Patrocínio.





Zema permaneceu em Patrocínio. Na manhã desta terça, antes de partir para o Distrito Federal, ele visitou instalações da fábrica BN Nutrição Animal. Após encontro com Fux, a tendência é que Zema volte para Belo Horizonte.

Zema e STF

A última ação do STF relativa ao Governo de Minas foi favorável a Zema. Em julho deste ano, o ministro Kássio Nunes Marques autorizou o Executivo a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) junto ao Ministério da Economia.





Nunes Marques afirmou que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) foi omissa ao não votar o projeto de lei que tratava do RRF, que tramitava na Casa desde 2019. O regime é tido pelo Governo de Minas como uma das alternativas para sanar uma dívida com a União que gira em torno de R$ 141,5 bilhões.

Eleições 2022

Para o governo mineiro, fora Zema, Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) estão na disputa até então.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.