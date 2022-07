Simone Tebet comete gafe em convenção do MDB em MG e chama Zema de 'Zuma'

Tebet corrigiu o erro após ser alertada por uma pessoa que está próxima na hora do discurso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Sim! Uma mistura de Zema com Juma, só se for.%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 A senadora é um fiasco!%uD83E%uDD74 %u2014 Bianca Tanner (@BiancaaTanner) July 30, 2022

Sabe nem o nome do suposto grande homem público!! Kkkkk %u2014 Chico Souza %uD83E%uDD91%uD83D%uDDF3 (@freisdesouza) July 30, 2022

A senadora e candidata à presidência Simone Tebet (MDB) cometeu uma gafe, neste sábado (30/07), ao chamar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Romeu "Zuma". O deslize aconteceu em evento de campanha que oficializou o apoio à reeleição do aliado."Esta chapa (do MDB) vai eleger o maior número de deputados estaduais e deputados federais. Para que possamos juntos, ao lado do atual governador Romeu Zuma, poder eleger de novo este grande homem público", disse em seu discurso.Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, Tebet é alertada por uma pessoa que estava logo atrás e repete o nome correto do aliado na sequência.O assunto repercutiu nas redes sociais. "A velhinha atrás, corrigindo, gritando, Zema foi ótimo", comentou um internauta no Twitter. "Sabe nem o nome do suposto grande homem público!!", ironizou outro usuário.