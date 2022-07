Lula: o povo 'dará uma surra nas urnas' em Jair Bolsonaro

Em discurso, em Fortaleza, Lula disse que o medo de Bolsonaro não é a urna, mas o povo (foto: Ricardo Stuckert/Partido dos Trabalhadores) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da Republica, afirmou neste sábado (30/7) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é um "troglodita", "covarde", e que a população brasileira "dará uma surra nele nas urnas" nas eleições de 2022.







Visita após racha entre PT e PDT no Ceará





Em seu discurso, Lula também criticou o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 pelo governo de Bolsonaro, classificando a decisão como eleitoreira e prometendo criar medidas permanentes caso seja eleito. O presidenciável atacou ainda os sigilos de 100 anos que Bolsonaro colocou sobre informações sensíveis. "A primeira coisa que irei fazer é um revogaço contra esses sigilos", disse.

A convenção estadual do PT oficializou a candidatura do deputado estadual Elmano Freitas (PT) ao governo do estado. A convenção acontece após o rompimento da aliança de 16 anos entre PT e PDT no Ceará. Os pedetistas lançaram ao governo estadual Roberto Cláudio (PDT), enquanto os petistas apoiavam o nome da atual governadora, Izolda Cela (PDT). Após o rompimento, o PT correu para solidificar sua candidatura própria e compor aliança com outras legendas, como o MDB.

"O Camilo Santana (PT) deu uma lição de governança no Ceará. Elmano Freitas seguirá sua trajetória e terá um grande governo aqui. Não é fácil substituir o Pelé, mas o Elmano terá a melhor administração como exemplo", disse Lula. O candidato também defendeu que Izolda Cela "sofreu um impeachment sem sofrer um impeachment".