Tabata Amaral declara voto em Lula e Alckmin: 'Única frente ampla viável'

Tabata vai apoiar Lula nas eleições deste ano (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Em um texto publicado nas redes, Tabata, que faz parte do mesmo partido de Alckmin, disse que é preciso ter “coragem” para se posicionar.





Para ela, a necessidade de Lula vencer o presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda em primeiro turno, é crucial. Isso porque, segundo ela, Bolsonaro vem durante os últimos quatros anos fazendo “diversas tentativas de destrução”.



Ainda segundo a deputada, a chapa Lula-Alckmin é a única "frente víavel" nas eleições deste ano.





“Os próximos 65 dias serão decisivos para o futuro do país. Já estamos vivendo episódios inaceitáveis de violência política e questionamentos ao processo eleitoral”, escreveu a deputada.

Nesta sexta-feira, o PSB oficializou apoio à campanha de Lula. No evento, também foi oficializada a candidatura de Alckmin a vice da chapa petista.

