Em 180 caracteres, Bolsonaro escreve carta pela democracia

Presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu carta para democracia (foto: PL/REPRODUÇÃO)









Em 180 caracteres, Bolsonaro se declarou a favor da democracia. "Carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado: Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil", escreveu.





















Antes do tuíte, o presidente já tinha criticado um outro manifesto, que está sendo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça. De acordo com ele, a iniciativa tem intenções partidárias.





"Quem é contra a democracia no Brasil? Somos pela transparência, pela legalidade, respeitamos a Constituição. Eu não entendi essa nota, que foi patrocinada pelo nosso querido filho do vice do ex-presidente Lula, seu Josué Gomes da Silva", disse em live.





O manifesto organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) defende os tribunais superiores, as eleições e a democracia. A carta será lida em 11 de agosto. O manifesto não cita o nome de Bolsonaro, porém tem sido entendida como uma resposta aos ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro.





Nesta quinta, o site da carta sofreu mais de 2,4 mil tentativas de ataques hackers. Os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) já se manifestaram a favor do manifesto.

Após mais de 300 mil pessoas assinarem a Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter, nesta quinta-feira (28/7), para escrever a sua própria versão do manifesto em favor da democracia.