Feliciano: 'Renuncio ao meu mandato se Lula ganhar no primeiro turno'

Marco Feliciano disse que abandona mandato caso Lula vença em 1° turno (foto: Antonio Augusto/Camara dos Deputados) O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) publicou, no início da tarde desta sexta-feira (29/7), que renuncia ao mandato caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições presidenciais ainda no primeiro turno.





“Tenho tanta certeza que a pesquisa Datafolha é uma fraude que renuncio meu mandato de deputado federal se Lula ganhar no 1º turno!”, escreveu.

Tenho tanta certeza que a pesquisa Datafolha é uma fraude que renuncio meu mandato de deputado federal se Lula ganhar no 1º turno! — %uD83D%uDC4A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Marco Feliciano (@marcofeliciano) July 29, 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 29%. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 8%.

O levantamento mostrou estabilidade em relação à pesquisa anterior, realizada no final de junho.

Pesquisa estimulada de intenção de voto no 1º turno

Lula (PT): 47% (47% na pesquisa anterior, em junho)

Jair Bolsonaro (PL): 29% (28% na pesquisa anterior)

Ciro Gomes (PDT): 8% (8% na pesquisa anterior)

Simone Tebet (MDB): 2% (1% na pesquisa anterior)

André Janones (Avante): 1% (2% na pesquisa anterior)

Pablo Marçal (Pros): 1% (1% na pesquisa anterior)

Vera Lúcia (PSTU): 1% (1% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (7% na pesquisa anterior)

Não sabe: 3% (4% na pesquisa anteriorior)



Os demais candidatos Felipe d'Avila; Sofia Manzano; Leonardo Péricles; Eymael; Luciano Bivar e General Santos Cruz não pontuaram.



Pesquisa

Na pesquisa Datafolha foram ouvidas de forma presencial 2.556 pessoas com 16 anos ou mais em 183 municípios nos dias 27 e 28 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa, encomendada pela Folha de S.Paulo, está registrada no TSE sob número BR-01192/2022.