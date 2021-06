Feliciano é condenado a pagar R$ 41,5 mil a Jean Wyllys por danos morais

Feliciano é condenado a pagar R$ 41,5 mil a Jean Wyllys (foto: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados)

O deputado(PSC-SP) foi condenado a pagar umana ação por danos morais movida pelo ex-deputadoA decisão foi da juíza Fernanda Rosado de Souza, do 5º Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.