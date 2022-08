Bolsonaro chega em BH no aeroporto da Pampulha

Jair Bolsonaro chegou por volta das 13h no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acaba de chegar a Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha. De lá, o chefe do Executivo federal vai para Betim, na Região Metropolitana, onde se encontrará com prefeitos e líderes religiosos. Esta é a terceira visita do presidente a BH em menos de duas semanas.