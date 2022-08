Bolsonaro volta hoje a BH para motociata e discurso na Praça da Liberdade

Jair Bolsonar e a primeira-dama, Michelle, recebeu o coração de dom Pedro I, em Brasília (foto: SERGIO LIMA/AFP)





Pela terceira vez, em duas semanas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) é presença garantida em Belo Horizonte. Hoje, o mandatário irá participar de motociata com os seus apoiadores, que sairá da Praça Geralda Damata Pimentel (Praça da Pampulha), às 16h, com destino à Praça da Liberdade, onde ele vai discursar a partir das 17h30.



Bolsonaro pousa no aeroporto da Pampulha às 13h50 e segue para Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde se encontrará com prefeitos e líderes religiosos. Bolsonaro participou de evento empresarial, ontem, em São Paulo, em que disse que exercer a Presidência da República é “um saco”, porque ele não pode mais pescar nem contar piada.









A concentração será na Praça da Pampulha, ao lado do Parque Guanabara, às 16h. A motociata seguirá até a Praça da Liberdade. Para quem não irá no passeio de moto, a concentração para o discurso de Bolsonaro na Praça da Liberdade está marcada para as 17h. Organizadores do evento afirmaram à reportagem que não poderão divulgar o trajeto do presidente por segurança. Mas Bolsonaro deve passar pelos tradicionais pontos de Belo Horizonte.





Questionada pelo Estado de Minas, a BHTrans afirmou que não vai fazer nenhum trajeto especial, mas que deve acompanhar o presidente durante a motociata e auxiliar quando preciso. Na semana passada, Bolsonaro também cumpriu agenda em Belo Horizonte. Ele veio à solenidade de instalação do TRF-6, na Região Centro-Sul da capital, com outras autoridades políticas.





Bolsonaro também terá agenda em Betim, organizada pelo candidato ao governo de Minas Gerais pelo PL, Carlos Viana. O presidente irá se encontrar com o prefeito Vittorio Medioli (sem partido), às 13h. Apoiadores, pastores e lideranças políticas de municípios vizinhos vão participar da conversa. "Nossa expectativa é fazer um grande encontro com os prefeitos da região metropolitana. São, exatamente, os prefeitos que demandam muita atenção no planejamento no entorno da capital e investimentos na qualidade de vida, no transporte e na mobilidade. E (haverá um encontro) com as lideranças religiosas, reforçando as pautas que o presidente tem como compromisso e sempre defendeu: família e liberdade de culto no país", disse Viana.





CORAÇÃO DE DOM PEDRO





Bolsonaro recebeu, ontem, em solenidade no Palácio do Planalto, o coração de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. A relíquia chegou à sede do Executivo de Rolls-Royce. A recepção ainda contou com subida na rampa em meio a honrarias militares, incluindo a participação dos Dragões da Independência, salvas de canhão, apresentação da Esquadrilha da Fumaça – com direito a formato de coração com a fumaça das aeronaves – e a execução de hinos, como o “Hino da Independência”, composto pelo próprio D. Pedro I.





Acompanharam o presidente a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a médica Nise Yamagushi, que articulou com Bolsonaro e descendentes da família real o empréstimo inédito, além de descendentes como o deputado Luís Felipe de Orléans e Bragança. Também assistiram à cerimônia os ministros Augusto Heleno (GSI), Sérgio Nogueira (Defesa) e Ciro Nogueira (Casa Civil).





O coração, conservado em um frasco com formol, chegou a Brasília pela manhã para as comemorações dos 200 anos de Independência do país, vindo de Portugal, transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) em uma aeronave VC-99, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.





É a primeira vez, em 187 anos, que o coração de D. Pedro I deixa a cidade do Porto para uma solenidade no Brasil. A relíquia ficará exposta por 20 dias em terras brasileiras, com visitação de estudantes de escolas públicas e o público em geral, nos fins de semana, no Palácio do Itamaraty, de 25 de agosto a 5 de setembro.