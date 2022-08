Ratinho desmente entrevista com Bolsonaro na hora de Lula no JN

Ratinho diz que não fará entrevista com Bolsonaro no SBT (foto: Reprodução/SBT) TV Globo, às 20h30. É falso que o apresentador Ratinho, do SBT, fará uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (25/8). A imagem está circulando nas redes sociais e afirma que os dois estarão ao vivo bem no horário da sabatina de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no “Jornal Nacional”, da, às 20h30.









“Só queria dizer que essa é só mais uma fake news que fazem a meu respeito. Não vou entrevistar ninguém dia 25, será um programa normal. Então tudo que falarem a respeito disso é falso”, completou o apresentador.





Além disso, ele apontou que está em isolamento social, porque contraiu COVID-19. “Eu estou em casa me cuidando porque lamentavelmente acabei pegando COVID. Está no fim, tô bem e sem problemas, mas tenho que me cuidar para não passar a outras pessoas. Então estou em casa e não vou entrevistar o presidente Bolsonaro”, reforçou.