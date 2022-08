BHTrans não fará operação especial de trânsito para motociata de Bolsonaro

A segurança do presidente será feita pelo Exército, e não há previsão de rotas pela Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Isac Nóbrega/PR)

A BHTrans não fará operação especial no trânsito no trajeto da motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (24/8), em Belo Horizonte. A empresa informou que estará a postos, e que a situação do trânsito e eventual fechamento de vias serão informados pela página oficial no Twitter conforme necessário.