Bolsonaro sobre Presidência: 'Um saco. Não posso pescar e contar piadas'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, mais uma vez, que não gosta de exercer o cargo de presidente da República. A declaração foi dada em palestra a empresários em São Paulo hoje (23/8). Candidato à reeleição no pleito deste ano, Bolsonaro afirmou que “não tem prazer em sentar na cadeira de presidente.”









Apesar disso, o presidente ressaltou que exerce a função como uma "missão de Deus” pela qual foi designado.

Sabatina

Ainda no evento, o presidente comentou sobre a sabatina que participou na bancada do Jornal Nacional, na noite anterior (22/8). Para Bolsonaro, a entrevista foi uma “inquisição”. O candidato foi entrevistado pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos por 40 minutos e respondeu questionamento sobre as urnas eletrônicas, pandemia e economia.

Logo após a entrevista, por meio de suas redes sociais, Bolsonaro disse ter participado de um “pronunciamento” de Bonner e que “na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora”, afirmou em crítica à Globo.

