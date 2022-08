Janaina Paschoal: ''Briga de Bolsonaro com o STF é teatro''

Em 2018, Janaina Paschoal chegou a ser cotada como vice do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Youtube)

Leia mais: PF faz busca e apreensão na casa de Hang e outros empresários bolsonaristas

A Deputada Estadual de São Paulo e candidata ao Senado, Janaina Paschoal (PRTB), voltou a usar as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (24/8), para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seu twitter, a ela afirmou que as brigas entre o Chefe do Executivo e o Supremo Tribunal Federal (STF) são um “teatro”.Em sua publicação, Paschoal declarou acreditar que as afirmações do presidente sobre o Supremo são feitas com o intuito de deixar “a militância sempre atiçada”.“No dia em que os maiores apoiadores do Presidente sofreram buscas e apreensões, no mínimo, questionáveis, o candidato do presidente ao Senado enviou seus famosos abraços espaciais. Constitucionalmente, o Senado é a Casa que limita excessos do STF”, pontuou a parlamentar, no Twitter, se referindo a Marcos Pontes (PL), engenheiro aeronáutico, também candidato ao Senado, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Não estou falando mal de ninguém. Só estou deixando as coisas claras. Não digam que não avisei”, complementou a parlamentar.



Na última segunda-feira (22/8), Janaina já havia comentado sobre a sua frustração com a falta de apoio do Presidente.



“Hoje saiu mais uma pesquisa e eu sigo em segundo lugar, com 15% das intenções de votos, sem apoio de candidatos à presidência ou ao governo. À frente, o candidato de Lula. Bolsonaro lançou candidato apenas para me atrapalhar. Ele prefere dar a cadeira de São Paulo à esquerda a ter uma pessoa independente e justa no Senado. Eu defendo as pautas que ele diz defender desde sempre. Tenho publicações contra a legalização do aborto e das drogas. Sou defensora aguerrida das liberdades individuais. Quem tem medo de Janaina Paschoal no Senado Federal?”, escreveu.



Nas eleições de 2018, Paschoal chegou a ser cotada para o cargo de vice de Bolsonaro.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais