Porchat sobre Ciro Gomes: 'Candidato mais bem preparado'

Porchat usou as redes sociais para demonstrar apoio ao candidato Ciro Gomes (foto: GNT/Divulgação)

O humorista e apresentador Fábio Porchat usou as redes sociais para comentar a participação do candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) no Jornal Nacional, na noite dessa terça-feira (23/8). Para o humorista, Ciro Gomes é o candidato mais preparado para a vaga no Palácio do Planalto.