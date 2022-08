Ciro no JN sobre Bolsonaro na pandemia: 'Comportamento genocida'

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) criticou o segundo colocado das pesquisas das eleições deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) . Durante a sabatina no “Jornal Nacional”, nesta terça-feira (23/8), ele descreveu a gestão do atual chefe do Executivo durante a pandemia de COVID-19 como um “comportamento genocida”.

De acordo com o ex-governador do Ceará, ele assistiu à sabatina de Bolsonaro no programa nessa segunda-feira (22/8). Vale lembrar que as polêmicas declarações do presidente durante a pandemia foram discutidas, como a fala de virar um jacaré se tomar a vacina contra a COVID-19.