Ciro no Jornal Nacional: 'Não roubo e não vou deixar roubar'

Ciro Gomes é o segundo sabatinado no Jornal Nacional (foto: Reprodução/TV Globo) Candidato à presidência nas eleições deste ano, Ciro Gomes (PDT) apontou que, caso eleito, não terá medo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Ele explicou, nesta terça-feira (23/8), durante sabatina no “Jornal Nacional”, que não tem o que temer neste caso porque não rouba e não deixaria ninguém roubar em seu governo.









“O que destruiu a governança política brasileira é a reeleição, o presidente se colocar com medo dos conflitos porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira, de pouco escrúpulo republicano, porque tem medo de CPI e quer se reeleger”, disse.





Ele continuou: “Eu tenho outra relação com a questão moral. Eu me garanto, não sou corrupto e resolvi fazer uma vida republicana. Então não tenho medo de CPI, pelo contrário, no meu governo vai me ajudar porque se eu não roubo, não vou deixar ninguém roubar. Quem denunciar corrupção no meu governo estará cooperando comigo”.





Por fim, se justificou: “Eu abrindo mão da reeleição, vou cuidar só de fazer a reforma que o país precisa.”





Ciro Gomes é o segundo sabatinado para as eleições presidenciais no principal noticiário da TV Globo. Ontem (22/8), o presidente Jair Bolsonaro abriu a série de entrevistas.





Os próximos entrevistados serão Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8), e Simone Tebet (MDB), na sexta (26/8).