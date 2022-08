Ciro 'aquece' para sabatina dançando ao som da abertura do Jornal Nacional

Ciro Gomes dançando com a mulher, Giselle Bezerra (foto: Reprodução/Twitter)

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) é o entrevistado na sabatina do Jornal Nacional nesta terça-feira (23/8). Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais “aquecendo” para a entrevista ao vivo, dançando com a mulher, Giselle Bezerra, ao som do tema de abertura do programa jornalístico.