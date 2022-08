Bolsonaristas discutem com petistas na Praça da Liberdade, em BH

Bate-boca foi gravado durante comício de Jair Bolsonaro na Praça da Liberdade (foto: Clara Mariz/EM/DA PRESS)

Durante comício do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, apoiadores do chefe do Executivo acabaram discutindo com apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).