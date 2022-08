Bolsonaro em BH: política 'divide' casal que pede dinheiro em semáforo

BE

Casal pede dinheiro no semáforo e se divide no posicionamento político (foto: Bernardo Estillac/EM/D.A Press) Enquanto o movimento de apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) , nesta quarta-feira (24/8), começa a crescer nos arredores da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o clima político gerava discussão entre um casal que pedia dinheiro para alimentação da família no sinal da esquina entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes. O tema eram os dois líderes das pesquisas pela presidência.









O namorado de Sara, Deylon Matheus, fazia acenos aos carros e pedestres que passaram com bandeiras do candidato do PL.





"Eu escolheria o Bolsonaro pelo policiamento. Sempre teve, mas não no porte de agora. Mas só por isso, de resto não sei muito de política", disse.



Bolsonaro em Minas

Esta é a terceira visita de Bolsonaro a Minas em menos de duas semanas. No dia 15 de agosto, o presidente lançou oficialmente a campanha à reeleição durante ato em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata.

Já no dia 19, Bolsonaro cumpriu uma agenda presidencial. Ele esteve em BH para a cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.

Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) correm pela cadeira de governador.

Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Marcelo Aro (PP), Bruno Miranda (PDT), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (Psol) disputam o posto de senador por Minas.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês – válido somente para presidente e governador.