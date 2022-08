Bolsonaro em BH: interdição do trânsito no entorno da Praça da Liberdade

A BHTrans anunciou interdição do trânsito no entorno da Praça da Liberdade, na tarde desta quarta-feira (24/8), onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) fará um pronunciamento previsto para às 17h30.

A interdição ocorre na Avenida Bias Fortes, entre a Rua da Bahia e a Avenida Brasil, no sentido Praça Raul Soares e Alameda da Educação.

Bolsonaro desembarcou no aeroporto da Pampulha no início da tarde. Em seguida, o chefe do Executivo federal foi para Betim , na Região Metropolitana, para se encontrar com prefeitos e líderes religiosos. De lá, o presidente foi para a Região da Pampulha onde participa de motociata com seus apoiadores até a Praça da Liberdade.