Bolsonaro em BH: apoiadores começam a lotar a Praça da Liberdade

Os ambulantes aproveitam para vender bandeiras, máscaras, camisas com o rosto de Bolsonaro, lenços verde-amarelos e outros objetos.









Também de Belo Horizonte, a educadora infantil Mônica Alves explicou que comunga do pensamento do presidente da República, principalmente com a questão da ideologia de gênero. "Nunca tinha ouvido falar em Bolsonaro antes da facada (atentado em 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira).

Depois, quando ele falou que era contra a ideologia de gênero, eu o apoiei, pois sou educadora infantil e sei que as criança não têm condições de avaliar por ela mesma essa questão".

Motociata

O presidente sairá com apoiadores em motociata, da Praça Geralda Damata Pimentel, ao lado do Parque Guanabara, na Pampulha, onde fará um discurso às 17h30. Antes, Bolsonaro esteve em Betim, na Região Metropolitana de BH.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegam à Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e formam longas filas para ficarem mais próximos do local onde o mandatário e candidato à reeleição fará um discurso