Bolsonaro em Betim: 'Único lugar que Lula ganha é no Datafolha'

"O PT quer que o povo sofra para depois falar que vai ajudar. Onde o PT e a esquerda vão, só se leva fome e desesperança. Graças a deus teve o impeachment em 2016. E sabe quem conduziu o impeachment no Senado? Renan Calheiros, apoiador de Lula. O (Geraldo) Alckmin também foi a favor do impeachment e é vice dele", disparou.

'Não temos corrupção'





Em seu discurso a pastores, prefeitos e apoiadores, Bolsonaro também afirmou que no seu governo não há corrupção, alegando que as denúncias não chegam "a lugar nenhum".



"Todos os processos da CPI da COVID estão sendo arquivados. Se um dia aparecer algo errado no governo, nós ajudaremos a elucidar os fatos", declarou o presidente.



