Bolsonaro em Betim: 'Brasil é um dos poucos que estão resistindo no mundo'

Presidente esteve em Betim para encontrar prefeitos e líderes religiosos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na tarde desta terça-feira (24/8), que o Brasil é um dos poucos países do mundo que "estão resistindo" às crises ambientais e econômicas.



Em encontro com apoiadores, o Chefe do Executivo comparou outras nações ao Brasil, afirmando que o país está melhor que os países da Europa e América do Sul.









"O Brasil não passa por esse problema. Sim, é Deus em primeiro lugar", disse Bolsonaro, associando ao seu slogan de campanha eleitoral de 2018, "Deus acima de todos". "O Brasil é um dos poucos que estão resistindo no mundo", declarou.

Em outro momento, Bolsonaro também chegou a comparar o Brasil com outros países da América do Sul. "Nossa Argentina, para onde está indo? O Chile está com problemas econômicos que nunca sonharam em ter aparecendo. A Colômbia também. E são escolhas. Aquele que promete mais, que vai dar água, comida, casa e roupa lavada, o cara acredita, a vida não é fácil para ninguém", disse o presidente.