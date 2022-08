Bolsonaro em BH: 'Minas sempre decidiu eleição', diz Cleitinho

Um dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) , Cleitinho Azevedo (PSC) estava presente no comício do presidente, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (24/8), e ressaltou que “Minas Gerais sempre decidiu eleição”.





Além disso, confirmou que fará de tudo que estiver ao seu alcance para ajudar Bolsonaro nas eleições.





"O presidente estendeu a mão para mim, e eu vou estender duas para ele. Eu não vou trair o presidente. Bolsonaro, tamu junto", disse Cleitinho.





Estão presentes também os deputados federais Cabo Junio Amaral (PL-MG) e Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), deputados estaduais Sargento Rodrigues (PL), Gustavo Santana (PL) e Coronel Sandro (PL) e o vereador de BH Nikolas Ferreira (PL).





Bolsonaro em Minas





Esta é a terceira visita de Bolsonaro a Minas em menos de duas semanas. No dia 15 de agosto, o presidente lançou oficialmente a campanha à reeleição durante ato em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata.





Já no dia 19, Bolsonaro cumpriu uma agenda presidencial. Ele esteve em BH para a cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).





Eleições 2022





Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) correm pela cadeira de governador.





Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Marcelo Aro (PP), Bruno Miranda (PDT), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (Psol) disputam o posto de senador por Minas.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês – válido somente para presidente e governador.