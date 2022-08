Bolsonaro em BH: Zema é cobrado por tuíte sobre trânsito nas redes sociais

Passagem de Bolsonaro causou vários congestionamentos na capital mineira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Usuários de redes sociais postaram mensagens nesta quarta-feira (24/8) cobrando o governador Romeu Zema (Novo) a se posicionar sobre críticas ao congestionamento no trânsito de Belo Horizonte durante a vinda do presidente Jair Bolsonaro (PL). Candidato à reeleição, ele participou de motociata na capital, provocando enormes filas de carros em vários corredores, como as avendas Antônio Carlos, Carlos Luz, Brasil e Bias Fortes.

Na semana passada, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na cidade para comício ao lado do candidato ao governo do estado Alexandre Kalil (PSD), Zema fez críticas ao engargalos no trânsito.

"Atenção. Trânsito ruim em BH. Atraso na vida do trabalhador de verdade", postou o governador, alfinetando o ato do concorrente.









Desta vez, nas redes, Zema é cobrado a postar twitte. Veja:

Alô @RomeuZema

Como está o trânsito em BH hoje? %u2014 Alan Lourenço (@alanlgomes) August 24, 2022

Desgramado vem pra piorar o trânsito de BH, Aliás será que @RomeuZema vai reclamar do Bolsonaro atrapalhar o trânsito igual fez com o Lula? %u2014 João é 13%u2B50 %u2074%u2074 %u2708%uFE0F (@tsjoao_) August 24, 2022

@RomeuZema Tem nada pra falar do trânsito atrapalhando a vida do "trabalhador de verdade" em BH não? Vagabundo! %u2014 Gleidson (@_gleidsonbh) August 24, 2022



@RomeuZema esperando o tweet do trânsito de BH hj.. não desaponte hein. %u2014 Lara Campos (@Laracamposds) August 24, 2022

