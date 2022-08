Michelle Bolsonaro teme que Brasil caia 'nas mãos de 'inimigos'

Michelle e Jair Bolsonaro no caminhão de som no lançamento da campanha à reeleição em 2022 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

A primeira dama Michelle Bolsonaro foi ovacionada durante lançamento da campanha do presidente da República à reeleição. Ela esteve com Bolsonaro no caminhão de som no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e teve o nome gritado pelos apoiadores.