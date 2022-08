Bolsonaro: 'Paulo Guedes merece o prêmio Nobel de economia'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou sua campanha oficialmente em Juiz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil)

Jair Bolsonaro (PL), em sua visita a Juiz de Fora nesta terça-feira (16/8) para lançar oficialmente sua campanha à presidência da República, teceu elogios à gestão da economia brasileira e defendeu o prêmio 'Nobel' de Economia para o ministro Paulo Guedes."Empregos, também, [estão] aparecendo. Próximo mês, tenho certeza, vamos entrar na casa dos 8%, Ninguém podia esperar isso, a não ser o PG [Paulo Guedes], que trabalhou arduamente nessa questão. Que merece o prêmio Nobel de economia", disse Bolsonaro.

Caso a previsão presidencial se concretize, será a menor taxa de desempregados desde fevereiro de 2016, quando chegou a décimos a mais do que o número sugerido.A fala dele vai ao encontro do prognóstico feito por Paulo Guedes na última terça-feira (9/8), de que até o fim do ano o desemprego irá chegar a 8%.

A economia brasileira está melhor que a de países desenvolvidos, que andam passando por uma recessão, e de outros latino-americanos que estão "desmanchandos", segundo o ministro.

'Prêmio Nobel de Economia'

O Prêmio de Ciências Econômicas, concedido pelo Banco da Suécia, é erroneamente chamado de "Nobel de Economia" por ser uma premiação "em memória de Alfred Nobel".Na realidade, as premiações que atendem ao último pedido do cientista sueco, lauream pessoas ou instituições que realizaram atos notáveis na área da Física, Química, Medicina Literatura e Paz desde 1901.